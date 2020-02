Laatste vonnis in beroemde rechtszaal WO II-processen

De zaal in de Neurenbergse rechtbank was al lang voor de WO II-processen in gebruik. In 1925 moest Adolf Hitler er getuigen in een relatief kleine zaak tegen de uitgever van het nazi-krantje Der Stürmer, Julius Streicher. Ook rechters van het nazi-regime spraken 'recht' in de zaal; in die tijd werden er zeker tachtig doodvonnissen uitgesproken.

Ook na de Processen van Neurenberg bleef de ruimte dus in gebruik als rechtszaal, al werd die wel licht aangepast. De laatste die er zijn vonnis kreeg was een man die gisteren terechtstond voor mishandeling en bedreiging. Hij werd veroordeeld tot twee jaar en negen maanden cel.

Museum

De afdeling strafrecht van de rechtbank verhuist nu naar een nieuw gebouw en de beroemde zaal wordt omgebouwd tot museum. De deelstraatpremier van Beieren hoopt dat Saal 600 binnenkort wordt opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties.