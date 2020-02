Kick Out Zwarte Piet let op racistische outfits met carnaval

In zes Noord-Brabantse steden gaat Kick Out Zwarte Piet racisme in de gaten houden bij carnaval. De actiegroep vraagt feestvierders om te letten op "racistische verkleedpartijen", en die te melden bij de organisatie en het lokale discriminatiemeldpunt.

De actiegroep gaat in Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Breda, Roosendaal en Oss onherkenbaar monitoren. Ook wordt opgeroepen om foto's te maken en verslag te doen van racisme.

"Met Kick Out Zwarte Piet zijn we altijd met name bezig geweest met racistische uitingen rond Sinterklaas", zegt een woordvoerder van de actiegroep. "Maar met carnaval zien we eigenlijk elk jaar hetzelfde."

Chinees met mondkapje

Het gaat volgens de woordvoerder dan niet alleen om Zwarte Piet, maar ook om "culturele toe-eigening" als geishapakken, afropruiken en indianentooien. De actiegroep let ook op mensen die verkleed gaan als Chinees, met een mondkapje tegen het coronavirus.

"Carnaval is een mooie traditie waarin alles op zijn kop mag", schrijft KOZP op Facebook. "Daarom is het het allermooiste als het ook echt een feest voor iedereen is. Dus zonder racisme."