Topjaar voor beleggingsinstellingen, zorgen pensioenfondsen blijven

Een gemiddeld rendement van 18 procent voor beleggingsinstellingen, dat komt niet vaak voor. De laatste keer was 11 jaar geleden, voordat de financiële crisis de rendementen naar beneden duwde.

Maar het afgelopen jaar steeg de AEX-index met 24 procent. Dat beleggingsinstellingen minder rendement haalden, komt doordat ze ook geld steken in andere beleggingen, zoals obligaties en vastgoed. Hierdoor zijn hun verliezen ook lager in jaren dat de beurs daalt.

Vorig jaar profiteerden de fondsen van de gunstige beurskoersen, onder meer vanwege de extreem lage rentes die bedrijven, overheden en consumenten betalen voor een lening.

Hoge risico's voor lief

De lage rentes zijn gunstig voor degene die leent, maar ongunstig voor partijen die geld willen verdienen door hun geld uit te lenen. Daar valt op dit moment weinig te halen. Een beleggingsfonds dat geld aan de Nederlandse overheid uitleent via een staatsobligatie, moet daar nu soms zelfs voor betalen.

Zo'n lening is wel heel veilig, maar beleggers gaan toch op zoek naar hogere rendementen. In die zoektocht komen ze vaker uit bij de beurs en die grotere vraag naar aandelen maakte dat de koersen stegen. De hogere risico's die daarbij horen, nemen ze voor lief.

Golvende beurskoersen

Dat er een risico kleeft aan de beleggingen op de beurs blijkt uit de resultaten van eerdere jaren. Zo daalde de beurs nog in 2018, wat ertoe leidde dat fondsen die alleen in aandelen belegden toen gemiddeld 6 procent verlies moesten incasseren.

Voor fondsen die heel groot in obligaties belegd hebben, zat er nog wel een voordeel aan de huidige lage rente. De obligaties die ze eerder al tegen gunstiger voorwaarden hadden afgesloten, werden erg gewild, en konden ze dus voor een goede prijs van de hand doen. Daar zit wel een einde aan, want op een gegeven moment zijn die obligaties op.

Zorgen pensioenfondsen blijven

De goede rendementen van afgelopen jaar betekenen niet per se dat de pensioenfondsen die in moeilijkheden verkeren van hun zorgen verlost zijn. Zij zagen over het algemeen de waarde van hun beleggingen stijgen, maar moeten nog steeds rekening houden met hun verplichtingen in de toekomst.

Als deelnemers van een pensioenfonds over bijvoorbeeld 20 jaar kunnen stoppen met werken, dan moet het fonds op dat moment voldoende geld hebben om uit te keren. Om in te schatten of de huidige bezittingen en beleggingen daarvoor toereikend zullen zijn, moeten ze onder meer naar de huidige rente kijken. Omdat die heel laag is, kunnen ze zich nog altijd niet rijk rekenen.