'Rusland wil opnieuw Amerikaanse presidentsverkiezingen beïnvloeden'

Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Rusland opnieuw probeert om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. De Russen willen dat Trump wordt herkozen als president, was de boodschap aan de commissie van het Huis van Afgevaardigden die zich richt op de inlichtingendiensten.

Onder meer The New York Times schrijft over de bijeenkomst van vorige week. De inlichtingendiensten zeiden dat Rusland zowel de voorverkiezingen als de algemene verkiezingen van november wil beïnvloeden. Volgens de The New York Times reageerde Trump woedend. Hij zou bang zijn dat de Democraten het tegen hem gaan gebruiken.

Inlichtingenbaas

Woensdag verving Trump Joseph Maguire als de hoogste baas van de inlichtingendiensten door Richard Grenell, de ambassadeur in Duitsland en een vertrouweling van de president. Trump gaf geen reden voor de vervanging. Wel bedankte hij Maguire voor "zijn fantastische werk". Op Twitter schreef hij ook dat hij ernaar uitkijkt om met hem te blijven werken in een mogelijke andere functie.

De aanstelling van Grennell leidde tot kritiek van Democraten. Volgens senator Mark Warner heeft Trump iemand zonder enige ervaring op inlichtingengebied aangesteld als hoogste inlichtingenbaas.

Ook The Washington Post en persbureau AP schrijven over de bijeenkomst in de commissie van het Huis van Afgevaardigden op 13 februari. Republikeinen reageerden kritisch op de waarschuwing en wezen erop dat Trump Rusland de afgelopen jaren hard heeft aangepakt, onder meer door sancties.

Democratische afgevaardigden noemen de waarschuwing "een belangrijk bericht over de integriteit van de aanstaande verkiezingen". Volgens Adam Schiff, die de afzettingsprocedure tegen Trump leidde, lijkt het erop dat Trump "opnieuw onze pogingen ondermijnt om buitenlandse inmenging te stoppen".

Inmenging 2016

Bij de presidentsverkiezingen van 2016 heeft Rusland geprobeerd de Amerikaanse kiezers te beïnvloeden, concludeerde speciaal aanklager Robert Mueller vorig jaar. Met een hackoperatie en via sociale media werd Trumps tegenstander Hillary Clinton zwartgemaakt. Maar volgens Mueller was er geen bewijs van samenzwering tussen Trump en Rusland.

Trump heeft altijd ontkend dat hij met Rusland heeft samengewerkt en hij noemde het onderzoek daarnaar een hoax, een nepverhaal.