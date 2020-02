Meeste waardering voor station Klimmen-Ransdaal, minste lof voor Lage Zwaluwe

Treinreizigers waarderen de Nederlandse stations steeds meer, afgaande op de 'Stationsbelevingsmonitor' van de NS. Gaf in 2014 nog 65 procent van de reizigers aan hun treinstation een 7 of hoger, afgelopen jaar was dat gestegen naar 77 procent.

De grootste stijger in de afgelopen jaren was het nieuwe station Delft, dat in 2015 de deuren opende. Het percentage tevreden reizigers ging omhoog van 40 procent in 2014 naar 92 procent in 2019. Het best gewaardeerde station van Nederland is Klimmen-Ransdaal, in Zuid-Limburg. 97 procent van de reizigers geeft dat station een 7 of hoger.

Uit de cijfers van de NS blijkt dat ook veel andere kleine stations hoog gewaardeerd worden door reizigers. Zo krijgen de stations Mantgum (Friesland) en Houthem-St. Gerlach in Limburg van 93 procent van de reizigers een 7. De meest gewaardeerde centraal stations zijn Arnhem Centraal en Rotterdam Centraal (93 procent). Utrecht Centraal krijgt van 90 procent van de mensen een 7 of hoger, Leiden Centraal en Amsterdam Centraal volgen met een hoge waardering van 87 procent van de mensen.

Weinig waardering voor Lage Zwaluwe

De minste waardering is er voor station Lage Zwaluwe. Slechts 27 procent van de reizigers geeft dat station een 7 of hoger. In de omgeving van dat station is weinig levendigheid. Het station ligt zo'n vijf kilometer van de kern van Lage Zwaluwe en zo'n 2 kilometer van het dorp Zevenbergschen Hoek.

Ook station Rilland-Bath in Zeeland valt bij velen niet in de smaak. 32 procent van de reizigers geeft dat station een 7 of hoger. Andere stations die het niet goed doen zijn Den Helder Zuid, Kruiningen-Yerseke, Arnhem Velperpoort, Rotterdam Alexander en Rotterdam Zuid.