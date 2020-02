'Ov-bedrijven gaan zware overtreders zelf beboeten'

Vervoersbedrijven gaan zware overtreders beboeten. Het gaat om een bedrag van minstens 313 euro, die de ov-bedrijven zelf als schadevergoeding in rekening brengen boven op de straf die Justitie geeft voor geweld, vandalisme en bedreiging in bussen, trams en treinen, schrijft De Telegraaf.

De grote ov-bedrijven Connexxion en Keolis zeggen in de krant dat zij komende week beginnen met deze boetes. In de regio Utrecht is al een proef gedaan bij de vervoerder U-OV.

Het ov heeft veel last van raddraaiers. Een derde van de medewerkers wordt wel eens bedreigd, een kwart van de reizigers krijgt te maken met lastigvallen, bedreiging, beroving of mishandeling, citeert De Telegraaf uit een onderzoek van kenniscentrum CROW. Jaarlijks worden ruim tweeduizend zware overtreders strafrechtelijk vervolgd.

De afhandeling van de boetes wordt georganiseerd door de Stichting Organisatie Directe Aansprakelijkheid (SODA). Volgens deze organisatie is de agressie na de proef in de regio Utrecht gehalveerd op sommige plaatsen en gaat een derde van de overtreders niet nog een keer over de schreef.

De directeur benadrukt dat er pas extra boetes worden opgelegd bij ernstige overtredingen of als iemand onhandelbaar is. Een zwartrijder die meewerkt, hoeft dus geen extra schadevergoeding te betalen.

Boete niet definitief

Bedrijven kunnen schadevergoedingen opleggen via het civiel recht. Veel supermarkten doen dat ook al bij bijvoorbeeld winkeldiefstal. Als een overtreder niet akkoord gaat, moet uiteindelijk de rechter erover beslissen. De boete is dus niet gelijk definitief.

NS zegt in De Telegraaf zelf zo nodig al civielrechtelijke schadezaken aan te spannen tegen daders als personeel op de trein in aanraking komt met agressie, bedreiging en geweld. "We trekken hierin ons eigen plan", aldus een zegsman gisteravond.