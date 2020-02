Politiebond: grote problemen met nieuw communicatienetwerk hulpdiensten

Politievakbond ACP is bang dat er levensgevaarlijke situaties ontstaan door problemen met het vernieuwde communicatiesysteem van de hulpdiensten, C2000. Dat bevestigt de bond na een bericht van RTL Nieuws.

Sinds eind januari is het C2000-netwerk vernieuwd, het communicatiesysteem dat door vrijwel alle hulpdiensten wordt gebruikt. Het netwerk werd in de nacht van 27 op 28 januari enkele uren uitgeschakeld, waarna het nieuwe systeem in de lucht ging. Volgens minister Grapperhaus heeft de migratie "met goed gevolg" plaatsgevonden.

De ACP vindt niet dat de migratie succesvol is verlopen. Volgens de bond is de verbinding met het netwerk slecht, waardoor agenten en de meldkamer elkaar niet kunnen horen. Maarten Brink van de ACP zegt als voorbeeld dat agenten die geconfronteerd werden met een verdachte die een mes bij zich had, met hun eigen telefoon contact moesten zoeken met de meldkamer. De vakbond zegt al honderden meldingen gehad te hebben van agenten die problemen hadden.

Aanloopproblemen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt dat het systeem "over het algemeen" wel werkt. "Ik ga nog met de mensen om tafel waar de problemen zitten. We hebben het uitvoerig voorbereid, maar we hebben ook gezegd dat er mogelijk aanloopproblemen zullen zijn."

De minister zegt dat de balans op 27 maart wordt opgemaakt. "Ik weet dat het voor de mensen in het veld af en toe problemen oplevert. Dat moeten we zo snel mogelijk verhelpen, maar we moesten het oude systeem echt offeren." Hij zegt bereid te zijn om met de vakbonden om de tafel te gaan, om te zien waar de grootste problemen zitten.

Hoofdpijndossier

Het nieuwe C2000-netwerk is de opvolger van het oude C2000-netwerk, dat in 2004 de vele analoge netwerken van de hulpdiensten in Nederland verving. Vanaf dat moment konden gewone burgers niet meer meeluisteren met gesprekken van politie, brandweer en ambulance.

De invoering van het nieuwe netwerk liep, net als de introductie van het oude C2000-netwerk, forse vertraging op. In eerste instantie zou het nieuwe netwerk in 2017 worden opgeleverd, maar dat werd drie jaar later omdat het nog niet voldeed.