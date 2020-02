Illegaal aftappunt ontdekt bij lekkage oliepijpleiding Haaren

In Haaren (Noord-Brabant) is door een lek een hoeveelheid van het olieproduct nafta weggestroomd. Volgens de politie is de lekkage ontstaan omdat de pijpleiding illegaal werd afgetapt.

Gistermiddag bleek tijdens werkzaamheden dat er vloeistof uit de Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) lekte. "Onze medewerkers raakten een slang. Een slang die niet van ons is en waarvan ze niet wisten dat hij er lag. Dus dat is verdacht", vertelt Dick Hosman van RRP tegen Omroep Brabant. "Het gaat dus mogelijk om diefstal. Daarom onderzoekt de politie de zaak." RRP heeft aangifte gedaan van diefstal en vernieling.

Vervuilde grond

Uit de lekkende pijpleiding stroomde sinds gistermiddag nafta, een vloeibare stof die vrijkomt bij het bewerken van ruwe olie. De stof kan worden omgezet in een bruikbare grondstof van onder meer plastic, insecticiden en meststoffen.

De lekkage werd gisteravond gestopt door de reparateurs. Naar schatting is er 20.000 tot 40.000 liter nafta vrijgekomen. Vandaag wordt de vervuilde grond rondom het lek gesaneerd.

De Rotterdam-Rijn Pijpleiding loopt van Europoort naar het Ruhrgebied in Duitsland. Door de pijpleiding wordt ruwe olie en halffabricaten gepompt. De leiding ligt ongeveer een meter diep.