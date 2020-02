Man opgepakt voor mishandelen jongetje dat om voetbalplaatjes vroeg

De politie heeft een man uit Dordrecht opgepakt vanwege het mishandelen van een jongen van 10. De jongen vroeg vorige week in een supermarkt in de Dordtse wijk Stadspolders om voetbalplaatjes aan klanten die de plaatjes zelf niet willen, maar werd mishandeld.

Het is volgens de regionale omroep Rijnmond niet bekend wat de aanleiding voor de mishandeling is geweest. De man (38) is op basis van camerabeelden opgepakt.

Burgemeester Kolff van Dordrecht heeft boos gereageerd op de mishandeling. "Sommige mensen zijn toch echt niet helemaal in orde. Goed werk van onze mensen van de politie Dordrecht", schrijft hij op Twitter.