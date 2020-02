'Inhoud verloren containers aangespoeld op Deens Waddeneiland'

Op het Deense Waddeneiland Fanø zijn flinke hoeveelheden papier aangespoeld. Volgens de Deense facebookpagina Ren Strand Fanø komt het papier uit de containers die ruim een week geleden van een schip vielen in de buurt van de Nederlandse Waddeneilanden.

Het schip, de OOCL Rauma, verloor op 11 februari zeven containers ten noorden van Ameland en Terschelling. In de containers zat papier, karton en melkpoeder. Onbekend is of het poeder verpakt was in plastic of niet. Op het Deense strand lijkt, verspreid over een groot gebied, alleen papier te liggen.

Rijkswaterstaat heeft de eigenaar van het schip aansprakelijk gesteld voor de berging en de opruimkosten, meldt Omrop Fryslân. Of Denemarken al contact heeft gehad met de reder en deze ook al aansprakelijk heeft gesteld, is niet bekend.