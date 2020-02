Tientallen zwangere Afrikaanse vrouwen verdwenen uit asielopvang

In november en december vorig jaar zijn zeker 25 zwangere asielzoekers uit Afrika verdwenen uit hun opvang in Nederland. Dat meldt het VPRO-onderzoeksprogramma Argos op basis van een alarmeringsbericht van het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM).

Uit eigen onderzoek van Argos blijkt dat ook vorige maand wekelijks West-Afrikaanse vrouwen met de noorderzon zijn vertrokken.

Een woordvoerder van de korpsleiding van de politie bevestigt dat het bericht is gestuurd en wel aan de beroepsvereniging van verloskundigen. Vanwege de verdwijning van de vrouwen moeten verloskundigen alert zijn op signalen van mensenhandel. "Is een vrouw bang, of heeft iemand anders haar papieren in bezit?", legt ze uit. De politie hoopt de vrouwen zo weer op de radar te krijgen.

Het EMM maakt zich ernstig zorgen over het lot van deze vrouwen en hun kinderen. "Het is niet ondenkbaar dat zowel de vrouwen als de pasgeboren kinderen slachtoffer zijn of worden van mensenhandelaren, illegale adoptie of voodoo-rituelen", citeert Argos uit het bericht.

Onlogisch dat vrouwen vertrekken

Het gaat voornamelijk om vrouwen en meisjes uit Nigeria, maar ook zwangeren uit Kameroen, de Democratische Republiek Congo en Uganda die zijn verdwenen. Het expertisecentrum noemt het onlogisch dat deze vrouwen uit zichzelf uit de opvanglocaties vertrekken. "Zij verblijven hier immers legaal, hebben een verblijfadres en toegang tot alle medische zorg en kraamzorg die nodig is."

Ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ziet volgens Argos signalen van mensenhandel. Zo zijn in korte tijd vier meisjes uit Eritrea verdwenen tijdens hun treinreis naar Ter Apel. Zij zouden gedwongen worden zich in een ander EU-land als volwassene voor te doen en daar asiel aan te vragen. Op die manier zouden ze een 'echtgenoot' kunnen laten overkomen, waarmee ze hun schuld aan mensensmokkelaars kunnen aflossen. Andere vrouwen belanden in de prostitutie.