Internetbedrijf Yourhosting reset wachtwoorden na hack

Hostingbedrijf Yourhosting heeft de wachtwoorden van e-mailaccounts van een onbekend aantal klanten gereset. Het is een voorzorgsmaatregel, omdat de wachtwoorden afgelopen weekend mogelijk in handen zijn gekomen van een hacker. Hoe dat kon en om hoeveel e-mailaccounts het gaat, is niet bekendgemaakt.

De hacker eist cryptomunten, vermoedelijk in ruil voor de belofte dat hij niets met de wachtwoorden zal doen die hij zegt buitgemaakt te hebben. Yourhosting gaat hier niet op in. "Wij onderhandelen niet met hackers en we geven dan ook geen gehoor aan de eis", meldt het bedrijf op zijn website.

Om weer toegang tot hun e-mailaccount te krijgen, moeten gebruikers inloggen op hun account bij Yourhosting en een nieuw wachtwoord instellen.

Het bedrijf raadt klanten aan ook andere wachtwoorden aan te passen, als die tenminste hetzelfde zijn als het wachtwoord dat ze voor hun e-mailaccounts via Yourhosting gebruiken.