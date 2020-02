Na meer dan een eeuw verdwijnt weeïge bietengeur uit Groningen

De een vindt het een lekkere, zoete geur. De ander maar een weeïge, nare lucht. Hoe dan ook gaat de typerende lucht van drogend bietenpulp definitief verdwijnen uit Groningen. De Suiker Unie in Hoogkerk gaat de pulp op een andere manier verwerken. Dat proces verloopt volledig geurloos.

Het drogen van bietenpulp past niet meer bij de huidige tijd, stelt Bram Fetter van de Suiker Unie bij RTV Noord.

Meer dan een eeuw was het vaste prik: uit de reepjes van de biet werd suiker gewonnen. Pulp was dan het natte overblijfsel van suikerbieten. De restanten werden door een pers gehaald, gedroogd en vervolgens gebruikt als veevoer. Door het drogen was het product lang houdbaar. Ook is het gemakkelijk te vervoeren.

De pulpgeur is 'mwoh'

Tijdens het drogen ontstond de geur die elke Hoogkerker, Groninger en - al naar gelang de windrichting - de rest van Groningen, Noord-Drenthe en het oosten van Friesland moeiteloos herkent.

Maar dat is voorbij. Bij de nieuwe bietencampagne dit najaar wordt de pulp niet meer gedroogd, maar gebruikt als basis voor biobrandstof, in de vorm van groen gas. Dat is veel milieuvriendelijker dan het droogproces met warme lucht, zegt Fetter. "Het kost veel energie om de overblijfselen te drogen", legt hij uit. "En veevoer wordt over de hele wereld gebruikt, dus moet het product ook nog eens lange afstanden afleggen."

Op termijn ontmanteld

Het wordt even wennen voor de Groningers. De pulpdrogerij die officieel in Vierverlaten staat, wordt op termijn ontmanteld. Daar is geen haast bij, zegt Fetter. "We moeten even zien of we de ruimte nodig hebben of niet. Anders laten we de machine en de schoorsteen nog even staan."