Korting collegegeld voor leraren die ander vak willen geven

Leraren die een tweede studie willen doen, om les te kunnen geven in vakken waar grote tekorten zijn, krijgen een korting van zo'n 3500 euro op het collegegeld. Met die maatregel wil het kabinet het lerarentekort aanpakken.

De korting is bedoeld voor bijvoorbeeld gymleraren die zich willen laten omscholen tot basisschoolleraar. Of voor leraren met een onderwijsbevoegdheid geschiedenis, die een minder populair vak als scheikunde of natuurkunde willen gaan geven.

Afgestudeerden van de pabo of lerarenopleiding die een tweede onderwijsstudie willen doen, betalen nu het instellingscollegegeld. Dat ligt flink hoger dan het normale collegegeld, voor de pabo rond de 7000 euro per jaar. Daar wil minister Van Engelshoven nu dus "een fikse korting" op geven.

'Rode loper'

De minister voor het hoger onderwijs deed vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal een oproep aan besturen van basisscholen om stagiairs van de pabo een stagevergoeding te geven. Dat gebeurt volgens haar nog te weinig, terwijl ook dit kan helpen om het lerarentekort te verminderen.

"Leg de rode loper uit voor mensen die kiezen voor het onderwijs", zegt Van Engelshoven. "Die 300 of 400 euro in de maand kost je de kop niet."

De minister zegt dat het lerarentekort niet van vandaag op morgen is opgelost. "Dat gaat nog even tijd kosten." Maar het gaat volgens haar langzaam wel de goede kant op. "Ik ben heel blij om te zien dat steeds meer mensen wel voor de pabo kiezen. Er is nu twee jaar achter elkaar een stijging van ongeveer 10 procent in het aantal studenten. Dus dat geeft goede hoop voor de toekomst."