'Nederlander in Spanje bekent doden van vrouw'

Een Nederlander van 59 die in Spanje vastzit vanwege de gewelddadige dood van zijn vrouw, heeft bekend dat hij haar heeft omgebracht. Dat schrijft het Spaanse persbureau Efe op basis van bronnen rond het onderzoek.

De vrouw van 36 kwam uit Roemenië. Haar lichaam werd gisteren gevonden in een afvalcontainer in Moraira, een vissersplaatsje aan de Costa Blanca niet ver van Benidorm en Alicante. Efe schrijft dat haar keel was doorgesneden en dat ze steekwonden had.

Volgens het persbureau had de Nederlander in het verleden een contactverbod opgelegd gekregen, maar dat was verlopen. De twee zouden nog "een romantische relatie" hebben gehad.

In Alicante wordt morgen een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van de vrouw.