Boze boeren verzamelen zich weer bij Binnenhof

"We willen vooral laten zien dat het menens is", zegt Jaap Zegwaard, een van hen. "Er is wel wat verdeeldheid onder de boeren. We zijn hier al een paar keer geweest en er is nog weinig effect. Dus ik zou zeggen: kom allemaal."

Op 17 december stonden de trekkers ook onverwachts voor het Binnenhof. Toen gingen ze na een aantal uren weer weg.