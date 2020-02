Nog geen juridische stappen Luchtverkeersleiding tegen NH Nieuws

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) denkt nog na over juridische stappen tegen de regionale omroep NH Nieuws. Het gaat om een geluidsfragment vanuit de verkeerstoren dat de omroep openbaar maakte.

In het fragment is volgens NH Nieuws te horen dat de verkeersleiding vliegtuigen laat landen op een gesloten baan op Schiphol. LVNL wilde dat het het fragment werd verwijderd, maar dat is niet gebeurd. LVNL dreigde daarop met een kort geding. Een woordvoerder zei vandaag dat LVNL zich nog beraadt op juridische stappen.

Een paar dagen terug maakte de regionale omroep bekend dat LVNL op zaterdag 18 januari zestien vliegtuigen achter elkaar had laten landen op een gesloten baan. Het zou 25 minuten hebben geduurd voordat de verkeersleiders doorhadden dat de baan niet was vrijgegeven. Na de doorstart van een Ryanair-toestel ging de baan alsnog open. Volgens LVNL is er geen sprake geweest van gevaar.