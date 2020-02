Britten zetten zich schrap voor meer overstromingen

Inwoners van Engeland en Wales bereiden zich voor op meer overstromingen. Door storm Dennis is het waterpeil in veel rivieren uitzonderlijk hoog. Op meerdere plekken worden mensen geëvacueerd.

De Britse klimaatinstituten hebben vandaag tien waarschuwingen gegeven voor zware overstromingen, waarvan acht voor gebieden in Engeland en twee voor gebieden in Wales. Mensen verkeren daar in direct levensgevaar, luidt de waarschuwing.

Vooral rond de rivieren Trent, Wye en Lugg is het gevaar groot.

Hoogste waterpeil ooit

Storm Dennis raasde afgelopen weekend over het Verenigd Koninkrijk. Op sommige plekken werden windsnelheden tot 145 kilometer per uur gemeten.

Door de zware regenval liepen straten, spoorwegen en huizen onder water. Bij de stad Hereford in West-Engeland bereikte de Wye het hoogste waterpeil ooit gemeten.

Drie mensen kwamen door storm Dennis om het leven in het Verenigd Koninkrijk, onder wie een vrouw van 55 die werd meegesleurd door het water.