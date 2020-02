Kenners niet overtuigd van 'nieuwe Rembrandt': 'Commerciële truc'

Van de Wetering blijft daarbij. "Rembrandt werkte heel sterk met licht en schaduw. De van het licht afgewende helft van het gezicht is te licht weergegeven", zegt hij. Ook kloppen de proporties niet. Zo zit volgens hem de mond te hoog en is de kin te groot.

"Dit werk maakt geen enkele kans", zegt hij. "Het museum dacht, we maken er een heisa van en dan komen er heel veel mensen kijken. Het is een commerciële truc en de pers zou er eigenlijk geen enkele aandacht aan moeten besteden."

Prematuur

Rembrandt-kenner Jan Six is zeer verbaasd dat iemand alsnog tot de conclusie komt dat het om een echte Rembrandt gaat, nadat het in de jaren 70 door het Rembrandt Research Project was afgewezen. Hij vindt het oordeel van echtheid prematuur zolang de technische rapporten niet openbaar zijn en experts het werk niet hebben kunnen bestuderen. Hij wil het zelf graag zien.

Six was de afgelopen dagen in Madrid voor de opening van een Rembrandt-tentoonstelling daar. De 'ontdekking' in de VS werd onder collega's uitvoerig gesproken. Ook die zijn volgens Six nog niet overtuigd.

Opwinding

Pieter Roelofs, hoofd schilder- en beeldhouwkunst in het Rijksmuseum, vindt het mooi dat nieuws over Rembrandt nog altijd voor veel opwinding zorgt. Hij is er zeker van dat het werk uit het atelier van Rembrandt stamt en ook uit de periode 1631-1633 toen Rembrandt zich net vanuit Leiden in Amsterdam had gevestigd.

Werken uit Rembrandts atelier zijn grofweg in drie categorieën te verdelen: werken die Rembrandt zelf heeft gemaakt, werken die Rembrandt met een leerling heeft gemaakt en werken die door een leerling zijn gemaakt en waarbij Rembrandt alleen bij de afronding betrokken is geweest.

Onder welke categorie dit werk valt, kan hij niet zeggen. Net als Six wil hij eerst het rapport van de Amerikaanse onderzoekers zien, voordat hij een conclusie trekt.