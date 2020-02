Alpinisten verwijderen wijzerplaten van uurwerk Martinitoren in Groningen

De alpinisten gaan niet zelf via het touw heen en weer. Alleen de onderdelen gaan via een katrol met een afstandsbediening naar beneden. De demontage neemt ongeveer een week in beslag. De onderdelen worden hersteld door een klokkengieterij in Noord-Brabant.

Begin mei worden de uurwerken weer gemonteerd op de vier zijkanten van d'Olle Grieze, zoals de Martinitoren in de volksmond wordt genoemd.