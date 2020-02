Vader en zoon na jaren van klachten voor de rechter voor verven papegaaien

Het verschil tussen een geelvleugelara en een groenvleugelara lijkt miniem. Toch mogen alleen de eerste vogels Taiwan niet binnen. Dat is ook waarom de eigenaar van een vogelzaak in de Zaanstreek de veren van dertien geelvleugelara's groen verfde en de dieren volgens het Openbaar Ministerie zo hoopte te exporteren. Voor dat, en andere vermoedelijke misdrijven, staan hij en zijn vader deze week terecht.

Met de export van duizenden vogels was iets mis, stelt het OM. Dat begon al met de papieren. Om een vogel te exporteren heeft een ondernemer een certificaat nodig waaruit blijkt hoe gezond het diertje is, en een laboratoriumrapport met testuitslagen.

Die papieren en testen zijn bedoeld om de invoerende landen te beschermen tegen ziektes als vogelgriep, pseudovogelpest en papegaaienziekte. Ook mensen kunnen deze ziektes krijgen.

Valse documenten en een neppraktijk

Volgens de aanklagers waren de documenten die de handelaren aanleverden vervalst. Zo bestaat de vermelde dierenartspraktijk niet, evenmin als het adres waarop die praktijk geregistreerd zou staan: er is in Den Haag geen Komijnstraat.

Vervolgens heeft de zoon een deel van de vogels 'vermomd'. Behalve de vleugels van de geelvleugelara's verfde hij ook de lichtkleurige snavels van 28 beschermde geelkopamazone's. Daardoor leken het geelvoorhoofd-amazonepapegaaien te zijn, waarvoor minder strenge regels gelden.

Zieke vogels onderschept

Toen de zoon in 2015 op Schiphol een partij vogels naar Taiwan wilde versturen, liep hij tegen de lamp. Inspecteurs van de NVWA konden de kleur van de dieren met een doekje ervan af wrijven. 52 vogels werden in beslag genomen, en het jaar erop nog eens 26.

Met de dieren ging het ook niet goed. Hun conditie was te slecht om ze naar Taiwan te vliegen, en er was te weinig voedsel voor de reis. Een groot aantal ara's had aanhoudende diarree en daarom zorg nodig. Twee vogels verkeerden in kritieke toestand, waarvan er een doodging. Die bleek de papegaaienziekte te hebben.

Zoon is hoofdverdachte

Het bedrijf van de twee mannen is al langer in opspraak. Zo besteedde het programma Opgelicht?! er in 2008 al aandacht aan. Ook op internet regent het al jaren slechte recensies. Een klant die met een zieke papegaai terugkwam, twijfelt of de ondernemers het diertje echt hebben genezen. "Ik weet gewoon 100 procent zeker dat ze hem hebben omgeruild voor een ander, maar je kunt dat nooit bewijzen."

Een ander zegt juist dat zijn gezonde papegaai uit zijn kooitje is getrokken en hij er een zieke voor terugkreeg. Pas na tussenkomst van de politie kreeg hij naar eigen zeggen zijn eigen vogel terug.

De zoon is de hoofdverdachte in de zaak, net als zijn bedrijf. Van de vader heeft het OM niet alle misdrijven kunnen bewijzen en is de strafeis lager dan die tegen zijn zoon. Tegen de vader is 7.500 euro boete en een taakstraf van 30 uur geëist. Vandaag wordt de strafeis tegen de zoon uitgesproken.