Slachtoffers misdrijven willen meer privacy, angst voor wraak daders

Slachtoffers openbaar

Maar hoe goed de privacy van een slachtoffer ook wordt beschermd in een dossier, zodra een strafzaak wordt behandeld door de rechter, gebeurt dat openbaar. Dat is vastgelegd in de grondwet. Dan kunnen persoonlijke details alsnog op straat belanden.

"We zeggen niet: 'doe de deur maar dicht.' Dat moet alleen in bijzondere gevallen", zegt bestuursvoorzitter Jansen, die zelf ook rechter is geweest. Ze wil niet aan die openbaarheid tornen. Wel denkt ze dat rechters terughoudender kunnen zijn met het noemen van persoonlijke details.

De Raad voor de Rechtspraak zegt in een reactie dat persoonsgegevens soms nodig zijn voor het bewijs en voor een eerlijk proces. De raad zegt de privacy van slachtoffers serieus te nemen, maar dat is sterk afhankelijk van de politie en het Openbaar Ministerie.

Het OM zegt dat het samen met de politie het slachtoffer zo goed mogelijk probeert te beschermen. Er wordt onderzocht hoe de gegevens van slachtoffers beter afgeschermd kunnen worden. "Dat is een ingewikkeld vraagstuk", zegt het OM in een reactie.