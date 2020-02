'Oeigoeren naar kampen vanwege dragen hoofddoeken en baarden'

Het dragen van een hoofddoek, het bezoeken van een buitenlandse website of het aanvragen van een paspoort. Gelekte Chinese documenten laten zien dat Oeigoeren hiervoor al naar zogenoemde heropvoedingskampen worden gestuurd.

In de stukken, onlangs gelekt en vandaag openbaar gemaakt door onder andere de BBC, worden de details van meer dan 300 personen op een rijtje gezet. Ze komen allemaal uit Karakax, een district in de autonome regio Xinjiang waar vooral Oeigoeren wonen, een overwegend islamitische minderheid in China.

Geen risico, wel naar een kamp

Het document toont keurige kolommen met daarin praktische gegevens zoals naam, adres en leeftijd. Maar iets verderop staat ook genoteerd of en hoe vaak iemand bidt, hoe veel Korans hij heeft, en met welke familieleden er contact is. Tenslotte, in de laatste kolom: het oordeel of iemand wordt vrijgelaten, langer moet blijven of zelfs terug moet naar zo'n kamp.

Daarnaast staan op de lijst allerlei details over familieleden, vrienden en buren van de 300 hoofdpersonen. In totaal gaat het om zo'n 3000 mensen.

Uit de bron blijkt dat enkele mensen zijn vastgezet omdat ze een aanslag voorbereidden. Maar het merendeel van de 300 personen moest voor iets heel anders naar een detentiekamp. De 38-jarige Helchem droeg een aantal jaar geleden bijvoorbeeld een hoofddoek. En de 34-jarige Memettothi vroeg een paspoort aan. Ondanks dat hij vervolgens als "geen risico" werd bestempeld, moest hij naar een kamp.

Volgens Susanne Kamerling, onderzoeker verbonden aan Instituut Clingendael, was het al bekend dat mensen om zulke "minimale redenen" werden vastgezet. "Maar met dit document staat het ook zwart op wit. En hoe onomstotelijker het bewijs, hoe serieuzer het door iedereen moet worden genomen."

Hoe China de Oeigoeren in Xinjiang onder de duim houdt, leggen we je uit in onderstaande video: