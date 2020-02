Uitsupporters welkom in De Kuip bij eventuele bekerfinale Feyenoord-Ajax

De supporters van Ajax zijn welkom in De Kuip mocht de bekerfinale tussen Feyenoord en de club uit Amsterdam (zondag 19 april) gaan. Dat meldt burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.

Sinds november 2009 nemen Ajax en Feyenoord geen uitsupporters mee naar hun onderlinge wedstrijden, omdat er vaak ongeregeldheden tussen de fans zijn geweest.

"Het verbod op het toelaten van uitsupporters geldt alleen voor de competitie en niet voor de beker. Het gevolg daarvan is dat als er verder geen gekke dingen gebeuren en beide teams komen in de finale, dan zijn Ajax-supporters welkom in De Kuip voor de beker", zei Aboutaleb tegen RTV Rijnmond.

Vaak overleg

Er is de afgelopen jaren regelmatig overleg geweest tussen Feyenoord en Ajax om onder voorwaarden weer uitfans toe te laten bij de Klassiekers.

De toenadering tussen de clubs leverde nooit het gewenste effect omdat er nog altijd incidenten plaatsvonden bij jeugdwedstrijden tussen Feyenoord en Ajax.