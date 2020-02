Zorgen bij Zeeuwse paviljoenhouders over weggeslagen strand

Strandpaviljoenhouders op Walcheren maken zich zorgen over het toeristenseizoen. Door de stormen Ciara en Dennis zijn er stukken strand weggeslagen. Er blijft weinig over voor toeristen, zegt Cees Caljouw, manager van strandpaviljoens langs de Walcherse kust. "We hebben een probleem als de stranden niet worden opgespoten voor het toeristenseizoen begint", zegt hij tegen Omroep Zeeland.

Op een aantal stranden op Walcheren hebben de twee stormen 1,5 meter van de stranden afgehaald. "Als de toeristen deze zomer maar een klein stukje strand hebben om op te liggen en er staan ook geen strandhuisjes, zullen wij dat merken aan de omzet", zegt Caljouw.

Walcherse strandtenteigenaren willen daarom met de provincie en de Stichting Strandexploitatie Walcheren in overleg. "We moeten op zoek naar oplossingen, ook voor in de toekomst. We hopen echt dat de provincie of Rijkswaterstaat er toch nog voor kiest om de stranden op te spuiten", zegt Caljouw. Dat opspuiten mag niet in verband met de stikstofproblematiek.

Geschrokken

Gedeputeerde Dick van der Velde ging afgelopen weekend naar de stranden tussen Westkapelle en Vlissingen om met eigen ogen te zien wat de stormen hebben aangericht. "Eerlijk gezegd ben ik wel geschrokken. Bij hoog water is er maar een heel klein strand overgebleven."

Van der Velde wijst erop dat er nu geen ruimte meer is voor hulpdiensten om bij calamiteiten het strand op te gaan. "Ik heb begrepen dat het ook onduidelijk is of en hoeveel dag- en slaaphuisjes er kunnen worden geplaatst. Dat is schadelijk voor het toerisme."

Van der Velde gaat het probleem aankaarten in Den Haag. Hij hoopt dat de minister ontheffing verleent om de stranden toch te mogen opspuiten.