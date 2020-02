Duizenden Surinamers protesteren tegen Bouterse

De verdwijning van het kasgeld werd vorige maand bekend. Sinds vorig jaar zijn commerciële banken verplicht een deel van hun buitenlandse valuta onder te brengen bij de Surinaamse Centrale Bank. Uit een verklaring blijkt nu dat het geld gebruikt is om schulden af te lossen en voor goudaankopen, waarschijnlijk om inflatie tegen te gaan.

Aan de commerciële banken is nooit verteld dat het geld van hun spaarders hiervoor zou worden gebruikt. Gisteren bleek bovendien dat de kasreserve van de centrale bank lager is dan verwacht, zegt Jurna. De bank heeft nog 71 miljoen Amerikaanse dollar, minder dus dan ze aan de burgers verschuldigd is.

Ministers verrijken zichzelf

Sinds het verdwijnen van de kasreserves is de koers van de Surinaamse dollar gedaald. Voorheen kostte 1 Amerikaanse dollar 8 Surinaamse dollar, en nu 10 Surinaamse dollar.

"Alles wordt duurder en ambtenaren weten niet of er straks nog geld is om hun salarissen te betalen", zegt Jurna. "Mensen zien ondertussen dat ministers het wel heel goed voor zichzelf hebben geregeld, zich verrijken en in dure auto's rijden."

Voor het bankschandaal is nog niemand verantwoordelijk gesteld, zegt de correspondent. "Ook is niet duidelijk of dat geld terugkomt en wat de schade wordt. De directeur van de centrale bank is wel op non-actief gesteld en in de gevangenis gezet, maar dat is omdat hij zichzelf verrijkt zou hebben in een andere zaak."