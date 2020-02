Zes tieners aangehouden voor dodelijke steekpartij Den Haag

Zes jongeren van tussen de 15 en 18 jaar zijn aangehouden vanwege een dodelijke steekpartij in december vorig jaar in Den Haag. Er zijn ook twee woningen doorzocht, meldt Omroep West.

Op 21 december werd het slachtoffer neergestoken op de Goudriaankade. Een paar uur later overleed hij. Het slachtoffer was de 20-jarige Bilal Aydin, een speler van de Haagse amateurvoetbalclub H.V.V. Laakkwartier.

Volgens de familie van Aydin was er voor de steekpartij een ruzie geweest en wilde hij die ruzie sussen. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kan niet bevestigen of dat de toedracht was.

Eerder werden voor de steekpartij al vier mensen aangehouden. Twee van hen zitten nog vast, laat het OM weten.