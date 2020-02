Jihadisten richten bloedbad aan in kerk Burkina Faso

Bij een aanval van jihadisten op een protestantse kerk in het noordoosten van Burkina Faso zijn 24 doden gevallen. Drie mensen werden door de aanvallers ontvoerd.

Ongeveer twintig gewapende mannen vielen zondag de kerk binnen tijdens de dienst. Ze openden het vuur op de kerkgangers. Mannen en vrouwen werden van elkaar gescheiden en na de aanval staken ze de kerk in brand.

Pastoor vermoord teruggevonden

Christenen zijn vaker het doelwit van aanvallen in Burkina Faso. Vorige week werd in dezelfde regio een pastor ontvoerd uit zijn woning. Hij werd vermoord teruggevonden in een dorpje bij de grens met Niger. Ook de lichamen van zijn vier zoons werden daar aangetroffen.

De aanvallen worden uitgevoerd door jihadistische strijders. Ze komen uit buurland Mali en hebben banden met Islamitische Staat of Al-Qaida.

Het leger van Burkina Faso en Mali strijden met hulp van onder anderen Franse militairen tegen de jihadisten. Frankrijk stuurde onlangs nog extra militairen naar het gebied.