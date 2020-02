Transgenders willen compensatie voor verplichte sterilisatie

"Mensen werden voor een onmogelijke keuze gesteld", zegt Nora Uitterlinden van Transgender Netwerk Nederland. "Ze moesten kiezen tussen een kind op de wereld zetten of een geslachtsverandering ondergaan."

Willemijn van Kempen koos voor een geslachtsverandering, ondanks dat ze een kinderwens had. "De Staat heeft mij mijn vruchtbaarheid afgepakt", zegt ze. Van Kempen had graag kinderen willen krijgen, maar de mogelijkheid om genetisch materiaal te bewaren kreeg ze naar eigen zeggen niet. Volgens de betrokken organisaties hebben zo'n 1200 transgender personen voor hetzelfde dilemma gestaan.

Niet meer verplicht

In 2014 is de wet gewijzigd; toen werd het makkelijker om het geslacht in een geboorteakte te veranderen en werd de verplichte sterilisatie geschrapt. Nora Uitterlinden: "Vanaf dat moment zag je ook een flinke groei van mensen die kozen voor een wijziging in de geslachtsregistratie. De operaties waren niet meer verplicht. Dat gaf het gevoel dat je meer te zeggen hebt over je eigen lichaam."

Ze wijst erop dat de deskundigenverklaring wel nog steeds verplicht is. De deskundige, bijvoorbeeld een psycholoog, moet ervan overtuigd zijn dat iemand daadwerkelijk van identiteit wil veranderen en dat het geen bevlieging is. Ook die eis vervalt op den duur; minister Dekker heeft afgelopen december een voorstel daartoe gedaan.