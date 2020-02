Na Ticketmaster geven ook andere verkopers servicekosten terug bij annulering

Verkopers van concertkaartjes gaan voortaan ook de servicekosten terugbetalen als een concert geannuleerd of verschoven wordt. Onder meer Eventim, See Tickets en leden van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) hebben dat toegezegd aan de Consumentenbond.

De VNPF heeft 108 leden waaronder Paradiso, TivoliVredenburg, Lowlands en Pinkpop. Vorig jaar besloot Ticketmaster al om servicekosten terug te gaan betalen na berichtgeving van de NOS en een oproep van de Consumentenbond.

Servicekosten zijn de kosten die ticketbedrijven rekenen om je het kaartje te leveren plus wat winst. Het gaat vaak om zo'n 10 procent van de totale ticketprijs. Voor het concert van Alanis Morissette in Carré volgende week bijvoorbeeld betaal je tot 16 euro servicekosten.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zegt al jaren dat je recht hebt op terugbetaling van het volledige bedrag bij annulering of verschuiving van een concert als je op de nieuwe datum niet kan. Maar veel bedrijven hielden zich hier dus niet aan. Het komt regelmatig voor dat organisatoren concerten verplaatsen of annuleren, vaak omdat een artiest ziek is.