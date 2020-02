Laadkabels over de stoep voor je auto: toestaan of niet?

Wat moeten gemeenten aan met laadkabels voor elektrische auto's die mensen zelf over de stoep uitrollen? De ene gemeente laat het toe, onder meer als oplossing voor het tekort aan laadpalen. De andere verzet zich ertegen, bijvoorbeeld vanwege struikelgevaar.

Zo is afgelopen jaar in de gemeente Wijchen het voorstel afgewezen om het toe te staan om vanuit je eigen woning een stroomkabel over de stoep naar je auto uit te rollen. Dat mag daar dus niet, onder meer vanwege struikelgevaar voor voorbijgangers. Ook in Utrecht is er een verbod.

'Dan schiet de adrenaline door je lijf'

Daar kan Stefan Molenaar zich wel iets bij voorstellen. Hij is inwoner van de gemeente Zaanstad, waar het wel is toegestaan. En hij is blind. Hij loopt daarom met een stok, en de kabels op de stoep vindt hij nog een behoorlijk obstakel. Ook als ze onder een drempel liggen, zegt hij als hij de drempel uitprobeert.

"Op het moment dat je met je stok iets raakt wat daar normaal niet ligt, dan sta je in een keer stil. Dan schiet de adrenaline door je lijf, en dan moet je eerst gaan aftasten wat er nu precies ligt, voordat je weer verder kunt."

Toch heeft de gemeente Zaanstad ervoor gekozen om de kabels over de stoep toe te laten, naar eigen zeggen als een van de weinige gemeenten. "We willen het elektrisch rijden promoten", legt verantwoordelijk wethouder Gerard Slegers uit. "Maar wel met restricties."

Onder voorwaarden

Die restricties schrijven bijvoorbeeld voor dat laden vanaf de eigen woning alleen mag als er geen oplaadpunt beschikbaar is binnen 300 meter lopen, en laden op eigen terrein niet kan. Ook mag het snoer niet langer dan tien meter zijn. En er moet dus een mat of drempel overheen. Slegers: "Zodat ook mensen met een beperking wel voelen dat het er ligt."

Bovendien is degene die de kabel neerlegt aansprakelijk. Dat voorkomt dat de gemeente verantwoordelijk gehouden wordt voor ongevallen, een zorg die ook in de gemeente Wijchen speelde.

Wethouder Slegers beaamt dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor de aanleg van voldoende laadpalen, en daar wordt ook aan gewerkt. "We hebben laatst met twee andere provincies de handtekening gezet onder een convenant voor 20.000 laadpalen erbij." Op dit moment is er nog wel een tekort.

Eigenaar is aansprakelijk

Juridisch gezien is een kabel over de stoep niet anders dan wanneer je met een verlengsnoer over je stoep je auto gaat stofzuigen, stelt kennisplatform CROW, dat gemeenten adviseert op dit onderwerp. "Ze zijn dus ook niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. De eigenaar van de auto en de woning waar het snoer naartoe loopt, is verantwoordelijk voor de veiligheid daarvan."

In de gemeente Zaanstad zijn er voor zover bekend nog geen klachten over de kabels gekomen. Dat wil niet zeggen dat het laatste woord er in de gemeente over gezegd is. Er is een werkgroep in het leven geroepen om mee te praten over de aanpassing van de regels. Meneer Molenaar is er van harte welkom, aldus de wethouder.