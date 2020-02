Nog 31 Nederlanders vast op de Westerdam

Van de 91 Nederlanders die op het cruiseschip Westerdam zaten, zijn er nog 31 aan boord. Het is nog niet duidelijk wanneer ze het schip af mogen, meldt Holland America Line.

De passagiers mogen de Westerdam niet verlaten omdat een ex-passagier, een 83-jarige Amerikaanse vrouw, het coronavirus heeft. Gisteren werd bekend dat ze symptomen van het virus heeft, en vandaag bleek dat ze inderdaad besmet is. Haar toestand is stabiel.

De Westerdam ligt afgemeerd in Sihanoukville in Cambodja, met 747 bemanningsleden en nog 233 van de oorspronkelijke 1455 passagiers aan boord.

De meeste passagiers hadden het schip al verlaten voordat de besmetting van de Amerikaanse vrouw bekend werd. Het RIVM, Buitenlandse Zaken en ook Holland America Line, de eigenaar van de Westerdam, weten niet waar de vertrokken Nederlandse passagiers zijn. Een onbekend aantal is al in Nederland. Het RIVM roept deze reizigers op om contact op te nemen met een regionale GGD.

Geweigerd door KLM

Een van de Nederlanders die de Westerdam al hadden verlaten is Flip Knibbe. Op zijn Facebookpagina schrijft hij dat hij vastzit in een hotel in Phnom Penh in Cambodja. Hij mag zijn hotel niet uit totdat is vastgesteld dat hij en zijn vrouw niet besmet zijn met het virus.

Anderen hebben moeite een vlucht naar Nederland te vinden. Gisteren nog werden twee Nederlandse passagiers van de Westerdam door de KLM geweigerd.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het aan de lokale autoriteiten om te beslissen of de ex-passagiers in quarantaine moeten of toch kunnen reizen.