Utrecht gaat jarenlang in zee met succesvol project ervaringsdeskundigen

"Het is bijzonder, maar wij vinden het passend omdat er tijd nodig is om het project ook buiten de stad op te bouwen. We streven ook naar locaties in andere gemeenten in ons verzorgingsgebied en het kost tijd om ervoor te zorgen dat mensen de weg daarnaartoe vinden."

De Utrechtse vestiging van Recovery College heeft drie locaties in de stad. In de bijna vijf jaar dat de organisatie nu bestaat is het aantal cliënten opgelopen van 500 naar zo'n 2000.

Meer perspectief

Voor de gemeente Utrecht biedt het Recovery College uitkomst voor de wachtlijstproblematiek in de geestelijke gezondheidszorg. Mensen die vanwege hun psychische problemen in aanmerking komen voor ggz-zorg en begeleiding moeten vaak lang wachten voor ze aan de beurt zijn bij reguliere instellingen.

Een van de dingen die de ervaringsdeskundigen van Recovery College doen is lotgenoten ondersteunen die op zo'n wachtlijst staan. Dat is voor veel mensen een moeilijke periode. Ze zijn zo ver dat ze behandeld willen worden, maar zijn nog niet aan de beurt.

In die periode proberen de ervaringsdeskundigen hen te helpen hun leven op de rit te houden of te krijgen. Doordat mensen meer inzicht krijgen in hun eigen situatie krijgen ze vaak ook wat meer perspectief. "Dat is een mooie vorm om mensen alvast begeleiding te geven, terwijl ze wachten op hun reguliere behandeling en te voorkomen dat ze terugvallen", zegt de woordvoerder van gemeente.

Leven weer oppakken

Ook mensen van wie de reguliere ggz-behandeling (bijna) beëindigd is kunnen terecht bij het Recovery College, bijvoorbeeld als ze hersteld zijn van een psychose en hun leven weer moeten oppakken. Dat is niet voor iedereen gemakkelijk, de toekomst is of lijkt vaak onzeker voor wie net zo'n ingrijpende ervaring heeft gehad. Gesprekken met iemand die hetzelfde heeft doorgemaakt helpen daarbij.