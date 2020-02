Spanje wil hoogopgeleide jongeren terug en is bereid te betalen

Colóm ziet dat het iets beter gaat met Spanje, maar ook weer niet zóveel beter. "Salarissen liggen hier toch echt lager dan in Duitsland. Maar de kwaliteit van het leven is in Spanje echt beter."

Daar is terugkeerder Maria Navas (28), die vier jaar in Londen werkte als videoproducer, het mee eens. "De kans om naar Londen te gaan in 2015 greep ik met beide handen aan, maar de herinnering is bitterzoet. Mijn salaris was een stuk hoger, maar het leven was zo duur dat er geen cent overbleef."

Navas woont nu weer bij haar ouders, in Spanje. "Het blijft hier onzeker, maar het gaat nu beter met Spanje. Ik kan niet wachten om op mezelf te gaan wonen."