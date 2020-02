CDA-leider steekt geen stokje voor samenwerking met FvD in Brabant

CDA-fractieleider Pieter Heerma wil geen blokkade opwerpen tegen een samenwerking met Forum voor Democratie in het provinciebestuur in Brabant. Dat zei hij in het tv-programma WNL op Zondag.

In de provincie Noord-Brabant proberen CDA en VVD met Forum voor Democratie een nieuw bestuur te vormen. Binnen het CDA ontstond daar afgelopen week veel discussie over. Samenwerking met FvD of de PVV ligt in die partij gevoelig, na de omstreden gedoogconstructie in het eerste kabinet-Rutte (2010-2012) met de PVV. Die leidde in 2012 tot een verkiezingsnederlaag voor het CDA en een rol in de oppositie.

Maar volgens Heerma zijn de tijden veranderd: politieke partijen worden steeds kleiner en het uitsluiten van partijen leidt tot onbestuurbaarheid, vindt hij. Hij verwacht dat de discussie zal verstommen als het college in Brabant er eenmaal zit. "Ik durf wel te voorspellen, wat er ook uitkomt: als dat college er een paar weken zit hoor je er niemand meer over, net zoals in Limburg." Ook in die provincie werkt het CDA samen met Forum voor Democratie.

Geen kabinet te formeren

Op eventuele landelijke samenwerking met de PVV of Forum voor Democratie wil hij nog niet vooruitlopen. "We zitten nog midden in een kabinetsperiode. Er is nog heel veel te doen, er liggen grote vraagstukken op het gebied van volkshuisvesting en demografie."

Het uitsluiten van partijen leidt bovendien dus tot onbestuurbaarheid, zegt Heerma. "Dat zag je bij de kabinetsformatie in 2017: toen was er zo veel polarisatie waarbij partijen elkaar uitsloten dat er bijna geen kabinet meer te formeren was."

Heerma kiest daarmee een andere lijn dan zijn voorganger Sybrand Buma. Die wilde na het gedoogkabinet Rutte-1, waarin het CDA samenwerkte met de PVV, geen coalities meer vormen met de partij van Geert Wilders.