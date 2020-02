Luchtverkeersleiding liet zestien vliegtuigen landen op gesloten baan Schiphol

De miscommunicatie deed zich voor vlak nadat een toestel van Transavia een andere baan bezet had gehouden. Dat vliegtuig was vanuit Finland vertrokken toen de bemanning boven Zweden de boodschap kreeg dat ze opgestegen waren met een pin in het neuswiel. Het grondpersoneel was vermoedelijk vergeten die veiligheidspin te verwijderen.

Het vliegtuig kon veilig landen op Schiphol, maar de technische dienst van Transavia moest toen de landingsbaan op om de pin te verwijderen. De baan moest daarom dicht en de Zwanenburgbaan, die op dat moment nog was gesloten, werd gereed gemaakt voor landingen.

Het voorval is gemeld bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. LVNL doet zelf ook onderzoek.