'Brits kabinet wil ingrijpend bezuinigen op de BBC'

De Britse premier Johnson opent de aanval op de BBC. Hij wil het verplichte kijk- en luistergeld, waar driekwart van de begroting vandaan komt, afschaffen. In plaats daarvan moet de publieke omroep worden omgevormd tot betaalzender, waarop mensen zich vrijwillig kunnen abonneren. Ook moet de BBC een flink aantal van zijn tientallen regionale radiozenders verkopen.

De plannen zijn niet officieel, maar worden naar buiten gebracht door The Sunday Times. Verder leven in kabinetskring ideeën om het aantal tv-kanalen van de BBC drastisch te beperken, de website flink uit te kleden en het aantal goedbetaalde sterren dat in BBC-programma's optreedt sterk te beperken.

De voorgenomen ingrepen worden gezien als een escalatie van de spanningen die er heersen tussen het conservatieve kabinet en de Britse publieke omroep. De Conservatieve Partij is geïrriteerd over de verslaggeving door de BBC van de verkiezingen vorig jaar. Ministers mogen niet optreden in het gezaghebbende radioprogramma Today, dat de BBC elke ochtend uitzendt.

Het niet betalen van kijk- en luistergeld is in Groot-Brittannië strafbaar en de regering-Johnson wil daarvan af. "Dit is geen bluf", zegt een bron uit kabinetskringen tegen The Sunday Times. "We zijn het aan het onderzoeken en we zullen dit systeem de nek omdraaien. Het moet een abonneemodel worden."

Weggegooid belastinggeld

De plannen komen naar buiten kort nadat bestuursvoorzitter Clementi van de BBC juist een nadrukkelijk pleidooi had gehouden voor het systeem van verplicht kijk- en luistergeld voor alle Britten. Als de omroep verdwijnt achter een betaalmuur ondermijnt dat de mogelijkheden van de BBC om "het land bijeen te brengen", waarschuwde Clementi, verwijzend naar de diepe politieke verdeeldheid die in het land heerst door de brexit.

Het kabinet heeft het verder voorzien op bekende Britten die optreden als presentator of sidekick in populaire programma's, en daar vaak ruim voor worden betaald. Dat is weggegooid belastinggeld en het moet per direct stoppen, zeggen bronnen van The Sunday Times. De BBC zou het vrijkomende geld aan goede doelen moeten schenken.