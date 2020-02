Bewindvoerders Limburg stalen geld van mensen met hoge schulden

Twee Limburgse bewindvoerders hebben, los van elkaar, zo'n vier ton gestolen van ruim tweehonderd cliënten. Hun slachtoffers waren kwetsbare mensen die juist bezig waren om hoge schulden weg te werken.

Justitie werkt in beide gevallen aan een strafzaak, zegt een woordvoerder bij 1Limburg.

De rechtbank kan mensen met hoge schulden een speciale bewindvoerder toewijzen. Die zet samen met schuldenaar en schuldeisers een soms jarenlang traject uit om de schulden af te betalen. Het is gebruikelijk dat hij daarbij toegang krijgt tot de rekening van degene met schulden.

Roel D. (37), inmiddels ex-bewindvoerder uit Bunde, wordt ervan verdacht bij 178 cliënten misbruik te hebben gemaakt van zijn positie. Hij bekostigde zijn gokverslaving door geld van rekeningen af te halen. In totaal boekte hij drie ton over naar zijn eigen rekening. D. heeft in 2018 bekend. Hij werd geschorst, er is aangifte gedaan. Maar de zaak moet nog voor de rechter komen.

Slachtoffers zijn woedend

Eerder deed zich een vergelijkbare situatie voor met Rick E. (33), een voormalig bewindvoerder uit Geleen. E. boekte geld van meer dan zeventig cliënten over naar zijn privérekening. Hij zou zichzelf met 90.000 euro hebben verrijkt. E. is geschorst sinds 2016. Ook bij hem is het nog niet tot een strafzaak gekomen.

"Beide zaken zijn vergelijkbaar", aldus de woordvoerder van justitie. "Het onderzoek loopt nog. De langere doorlooptijd heeft te maken met de geringe capaciteit die het Openbaar Ministerie in Limburg heeft om dit soort fraudezaken te onderzoeken."

De slachtoffers van beide ex-bewindvoerders zijn woedend over de vertraging. "Ze ergeren zich kapot. Hun zaak heeft bij justitie geen enkele prioriteit, want het kost veel mankracht en veel uitzoekwerk", zegt advocaat Steve Zuidema, die in beide gevallen verschillende cliënten bijstaat. "De een betaalt gewoon vakanties en eigen rekeningen van het geld van deze mensen. De ander brengt het rechtstreeks naar het casino. Hier moet iets mee gebeuren."

Waar nodig hebben de gedupeerden nu een nieuwe bewindvoerder.