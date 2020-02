Crisis in Libanon: 'We rollen naar beneden en weten niet hoe diep het gat is'

De Libanese Issam staat in de rij bij een bank in Beiroet. Hij is de wanhoop nabij. "Ik heb mijn leven lang hard gewerkt. Er staat 350.000 dollar op mijn rekening en ik sta hier nu al de hele ochtend in de hoop 100 dollar te mogen opnemen."

De vader van twee kinderen heeft minstens duizend dollar per week nodig om rond te komen, maar dat geld kan de bank hem nu niet geven. Libanon verkeert al maanden in financiële crisis, en banken hebben strenge regels ingesteld om te voorkomen dat iedereen op hetzelfde moment geld opneemt. Gevolg: de huur en het schoolgeld van de kinderen kan Issam deze maand niet ophoesten.

Na bijna drie uur wachten slaat hij met zijn vuist op de balie. "Geef me mijn geld." Ook de bankmedewerkster lijkt een inzinking nabij. "Meneer, het zijn mijn regels niet, ik werk hier gewoon. Zal ik anders de beveiligers erbij roepen?"

Lange rijen

Libanon is in de ban van massale protesten. Sinds eind januari heeft het land een nieuwe regering, maar de oorzaak van de protesten is daarmee niet weggenomen. Integendeel: de economische malaise in het land neemt alleen maar toe. Net als Issam staan mensen urenlang te smeken bij banken, in de hoop wat geld te kunnen opnemen. Al heb je een miljoen op je rekening staan, je mag nog maar maximaal 100 of 200 dollar per week opnemen. Geld naar het buitenland overmaken, mag alleen per hoge uitzondering.

"En we hebben de bodem nog niet bereikt", zegt Sami Attalah, directeur van de Lebanese Center for Policy Studies. "Als je de getallen bij elkaar optelt, ziet het er allemaal heel slecht uit. We rollen naar beneden en weten niet hoe diep het gat is."

Politieteams op de stoep

De economische crash in Libanon werd al jaren voorspeld. Het land heeft enorme overheidsschuld. In oktober begonnen de banken daarom met de restricties, om te voorkomen dat er een run on the bank zou ontstaan en de banken daardoor failliet zouden gaan.

Om de boze menigte te bedwingen, heeft elke bank inmiddels een politieteam op de stoep staan. Als het binnen uit de hand loopt, slepen zij de boze klant de bank uit. Er zijn dagen dat banken vervroegd moeten sluiten door uit de hand gelopen ruzies of omdat ze geen geld meer hebben.

Verslaggever Daisy Mohr bezocht in Beiroet mensen die elkaar proberen te helpen: