ANWB waarschuwt voor lange files naar de sneeuw

De ANWB waarschuwt wintersporters om rekening te houden met lange files naar de sneeuw. Vooral wie vandaag naar Duitsland, Oostenrijk of Frankrijk gaat zal te maken krijgen met drukte op de weg, omdat de scholieren daar vrij zijn.

De regio Noord-Nederland heeft vakantie en omdat de sneeuwcondities in de wintersportgebieden goed zijn, gaan naar verwachting veel mensen dit weekend op skivakantie. Ook wintersporters die terugkeren, kunnen te maken krijgen met lange files.

In Frankrijk zal het volgens de ANWB de hele dag druk op de weg zijn, vooral ten oosten van Lyon. In Oostenrijk moeten automobilisten onder meer rekening houden met veel vertraging op de Fernpassstrasse. Er zullen in Duitsland met name 's ochtends files staan op de snelwegen. De ANWB raadt aan om de verkeersinformatie goed in de gaten te houden.

De meeste Nederlanders gaan op wintersport naar Oostenrijk. Op de tweede plaats volgt Frankrijk en daarna volgen Duitsland en Zwitserland.