Vijftien kinderen komen om bij brand in weeshuis Haïti

Bij een brand in een weeshuis in Haïti zijn donderdagavond vijftien kinderen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers waren baby's en kleuters, maar ook enkele kinderen van 10 of 11 jaar. Twee weeskinderen kwamen direct om in de vlammen, de overige dertien overleden later in het ziekenhuis door verstikking.

De verslagenheid in de buurt is groot: