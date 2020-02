Spaans boerenprotest, duizenden tractors in Valencia en op de snelweg

In tegenstelling tot in Nederland heeft het boerenprotest in Spanje niets te maken met stikstofmaatregelen. Spaanse boeren vinden dat ze te weinig verdienen doordat Europese subsidies lager uitvallen en door de verhoogde Amerikaanse importtarieven, bijvoorbeeld op olijfolie. Ze eisen dat de regering hen bijstaat.

In de provincie Córdoba blokkeerden 5000 trekkers en andere landbouwvoertuigen de snelweg tussen de gelijknamige stad en Málaga, schrijft de Spaanse krant El País. In Valencia vertrokken de boeren weer uit de stad nadat een delegatie een gesprek had gevoerd met een gezant van de regioregering.