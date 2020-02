Nederlandse bedrijven getroffen door corona: 'De bassins zijn leeg'

Toch maakt Keuter zich niet echt zorgen. "Wij zullen er niet failliet aan gaan, en hopen het later dit jaar in te halen. Misschien komt onze jaaromzet lager uit. Maar dankzij de paling en het feit dat we een familiebedrijf zijn, zullen we het wel overleven."

Het enige voordeel voor de familie-Keuter is dat ze door de rustige periode tijd heeft om naar een visbeurs te gaan in de Verenigde Staten. "Ik hoop daar andere klanten te vinden en onze kansen voor de toekomst te spreiden. Dat heb ik nu wel geleerd."

Vast in de haven

De eerste fabrieken in China gingen deze week weer open. Maar niet de fabrieken waar Constantijn Souren voor zijn bedrijf kabels.nl afhankelijk van is. Hij importeert 170.000 verschillende soorten kabels en elektronica-artikelen die vanuit Ningbo en Shenzhen worden verscheept naar Rotterdam en eindigen in Kerkrade.

Door de voorraden die hij al voor het Chinese Nieuwjaar had opgebouwd, zingt zijn bedrijf het nog wel een tijd uit. Het echte probleem zit hem in de producten die momenteel populair zijn en dus veel worden besteld, zegt Souren. "Daardoor teren we in op onze voorraden. En lever je niet aan je klanten, dan gaan ze naar de concurrent."

Om te kunnen blijven leveren, is Souren nu in gesprek met fabrieken in Europa. "Letland en Engeland zijn gebieden waar we nu naar kijken", zegt Souren. Volgens hem scheelt het verzendtijd en is het beter voor het milieu. "Steeds meer klanten vinden dit prettig. Als het past in de marges, gaan we dit misschien doorvoeren."

'Dit is zoals elke andere crisis'

Windschermen, bougies, helmen: normaal gesproken ligt het 1.000 vierkante meter tellende magazijn van de webwinkel M2trading van Vincent Snijders vol met scooteronderdelen. Nu raken de voorraden in het Sittardse bedrijf langzaam op, want er wordt niets geleverd. Om toch wat op de planken te krijgen, is hij aan het hamsteren. "We kopen nu bij andere groothandels. Maar ook daar komt een keer een einde aan."