Arrestaties in Duits onderzoek naar rechtse terroristische organisatie

De Duitse politie heeft op meerdere plekken in het land invallen gedaan in een onderzoek naar een extreemrechtse terroristische organisatie. Daarbij zijn twaalf verdachten aangehouden: het zou gaan om vier oprichters en leden van de groepering en acht sympathisanten. Alle verdachten hebben de Duitse nationaliteit.

De groep wordt verdacht van het voorbereiden van aanslagen. Op dertien locaties - onder meer in Noordrijn-Westfalen, Beieren en Baden-Württemberg - werden invallen gedaan. Wat daarbij is gevonden, is niet bekendgemaakt.

Wel hebben de doorzoekingen de verdenkingen tegen de verdachten volgens de Duitse justitie versterkt. Ze worden vandaag of morgen aan de rechter voorgeleid die bepaalt of ze langer blijven vastzitten.

Burgeroorlog veroorzaken

De rechtse terroristische organisatie zou in september 2019 door vijf mannen zijn opgericht. Het doel van de organisatie was volgens justitie om chaos te creëren en uiteindelijk "de staat en de sociale orde in Duitsland omver te werpen".

Om dit doel te realiseren moesten "aanslagen op politici, asielzoekers en moslims" worden gepleegd. Zo wilde de organisatie "omstandigheden zoals in een burgeroorlog veroorzaken". De leden kwamen meerdere keren bijeen om hun plannen te bespreken. Ook hadden de verdachten telefonisch en via chatgroepen contact met elkaar.

De acht sympathisanten zouden bereid zijn geweest financiële steun te verlenen en helpen bij het aanschaffen van wapens en het deelnemen aan aanslagen.