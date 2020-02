Gevangene Leeuwarden overgeplaatst vanwege uitbraakplannen

Een gedetineerde is vanuit de gevangenis in Leeuwarden overgeplaatst naar elders omdat er aanwijzingen waren dat er een ontsnapping werd voorbereid, meldt Omrop Fryslân.

Wat voor plannen het waren en hoe ver de voorbereiding was, is niet bekendgemaakt. Ook is onduidelijk om welke gevangene het gaat en waar hij naartoe is gebracht.

Deze week werd bekend dat er in de gevangenis van Leeuwarden een speciale afdeling komt voor zware en vluchtgevaarlijke criminelen. Die afdeling is nog in aanbouw.