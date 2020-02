'Symbolische temperatuur' van 20 graden op Antarctica, krijgen we natte voeten?

Bij dit eiland is de lucht niet warmer, maar breken gletsjers af door het warme oceaanwater aan de onderkant van de gletsjer. "Sinds een jaar of tien zien we dat steeds grotere brokken afbreken, daar speelt het opwarmende oceaanwater een belangrijke rol."

Snellere zeespiegelstijging?

Opwarming van de aarde, smeltende ijskappen, stijgende zeespiegel, natte voeten? "De rol van Antarctica bij het stijgen van de zeespiegel is nu niet zo groot: ongeveer 8 millimeter in de afgelopen 25 jaar", stelt Kuipers Munneke. "Maar de potentie voor het stijgen van de zeespiegel is wel groot, want er ligt veel ijs. En in die afgelopen 25 jaar is het ijsverlies van Antarctica wel verdrievoudigd."

Smelten al die ijskappen de komende tientallen jaren, dan kan de zeespiegel wel 10 tot 30 centimeter stijgen, voorspelt hij. "Deze eeuw nog."

Met het klimaatakkoord van Parijs moet de CO2-uitstoot zodanig worden verlaagd dat de temperatuurstijging een halt wordt toegeroepen. Dat is gunstig voor de ijskappen, want hoe minder de temperatuur stijgt, hoe groter de kans dat het smelten bij Antarctica binnen de perken blijft. "Als we het klimaatakkoord halen, is de kans kleiner dat Antarctica veel zal bijdragen aan het stijgen van de zeespiegel."