Otter met zwerfafval om zijn nek in natuurgebied

"Ik schrok toen ik de beelden zag", zegt boswachter John Pietersen. "Het is een jonge otter die nog iets zal groeien. Dan kan de ring infecties geven of zijn luchtpijp afknellen."

Pietersen neemt aan dat de otter zelf in de ring of band is gezwommen. "Een otter heeft een gestroomlijnd lichaam en een dikke vacht. Met de haren mee glijdt een ring er zo omheen. Maar zonder hulp kan hij er niet af."

Schuw dier

Er is nagedacht over een reddingsactie, maar het is de vraag of die succesvol zal zijn. De zes of zeven otters die in de plassen bij Alphen aan den Rijn zwemmen, laten zich zelden zien. Boswachter Pietersen is er althans nog nooit een tegengekomen.

Zwerfafval in natuurgebieden is een grote ergernis onder boswachters. Pietersen roept bezoekers dan ook met klem op om afval mee naar huis te nemen. "Hopelijk is dit voor veel mensen een wake-upcall. Plastic hoort echt niet in onze natuur thuis."