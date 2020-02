Duitse Senaat stemt tegen maximumsnelheid op de Autobahn

Duitsland krijgt voorlopig geen maximumsnelheid op de Autobahn. De Bondsraad heeft het voorstel voor een limiet van 130 kilometer per uur met een ruime meerderheid verworpen.

In de Bondsraad zijn de zestien deelstaten vertegenwoordigd. Van tevoren was al duidelijk dat de meeste leden tegen een limiet zouden stemmen.

Het debat over een maximumsnelheid speelt al jaren. In de Bondsdag (de Duitse Tweede Kamer) is er op dit moment ook geen meerderheid voor, zo bleek vorig jaar oktober bij een stemming over een voorstel van de Groenen. 126 parlementariërs stemden toen voor en 498 tegen de snelheidsbeperking.

Via een achterdeur kwam het onderwerp toch weer op de agenda van de Bondsraad. Een stemming over een pakket verkeersmaatregelen stond vandaag al op de planning, maar dat ging over zaken als meer rechten voor fietsers en hogere boetes voor foutparkeerders. Maar de milieucommissie van de Bondsraad, waar veel deelstaatministers van de Groenen in zitten, voegde de maximumsnelheid als aanbeveling aan het pakket toe.

Onderdeel van Duitse ziel

Het onderwerp ligt gevoelig in Duitsland. Het racen op de snelweg ervaren velen als een onderdeel van de Duitse ziel, als een vrijheid die ze niet willen opgeven. Minister van Verkeer Andreas Scheuer zei onlangs nog dat een maximumsnelheid "indruist tegen elk mensenverstand". De petitie '130, Nein Danke' van de CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU, heeft al bijna 200.000 ondertekenaars.

Toch neemt ook de steun voor een Tempolimit toe. Bijna de helft van de Duitsers is voor. Zelfs de belangrijke lobbyclub ADAC, de Duitse ANWB, heeft de weerstand opgegeven en stelt zich nu neutraal op.