Nummer Billie Eilish 'uiteindelijk ultieme James Bond-song'

"Ik vind het nummer heel mooi", reageert zangeres Dorona Alberti in het NOS Radio 1 Journaal. Eind deze maand gaat zij samen met het Metropole Orkest op tournee met een voorstelling met bondnummers. "Na de eerste keer luisteren twijfelde ik nog een beetje, maar net als Skyfall zullen we dit volgens mij uiteindelijk zien als ultieme bondsong".

Alberti vindt No Time To Die geen klassiek bondnummer. En dat komt volgens haar door de ingehouden manier van zingen van Eilish. "Dat hebben we wel vaker gezien, maar die nummers werden nooit een echt groot succes. Zoals Writing's on the Wall van Sam Smith", legt ze uit. "Maar bij Billie Eilish zit juist in de kleinheid het grote gebaar. Ze zingt heel zacht en ingehouden, maar je voelt dat er enorme spanning achter zit. Dat is in dit nummer ook weer het geval, er zit heel veel verdriet en frustratie in."

En dat past volgens Alberti bij de 25ste bondfilm. "Wat we al weten van de film is dat het niet de meest vrolijke wordt. De films worden steeds rauwer en menselijker. James Bond wordt in de nieuwe film wederom door een grote liefde bedrogen, althans dat doet dit nummer vermoeden."

No Time To Die gaat in april in première. Het is de laatste James Bond-film met Daniel Craig in de rol van de Britse spion.