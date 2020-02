'Iraanse overheidshackers vallen Nederlandse onderwijsinstellingen aan'

Ook maken de aanvallers inloggegevens van studenten buit, om die op een ander Iraans forum te plaatsen. De Iraanse studenten kunnen daarmee inloggen op digitale bibliotheken die anders voor hen gesloten zouden blijven.

Ook accounts van Nederlandse universiteiten worden daar uitgewisseld, hoewel Engelstalige onderwijsinstellingen een stuk populairder zijn. In totaal worden inloggegevens voor 5000 onderwijsinstellingen aangeboden, waaronder ook middelbare scholen.

Gevoeliger materiaal

Het is de vraag of het bij lesmateriaal is gebleven, stelt Naber. "Het is moeilijk vast te stellen wat er precies is gestolen", zegt hij. "Lesmateriaal is misschien nog relatief onschuldig, maar in potentie kan er ook gevoeliger materiaal zijn gestolen."

Bewijs daarvan is er niet. In zijn meest recente jaarverslag, uit 2018, waarschuwde inlichtingendienst AIVD dat Iran een "offensief cyberprogramma" tegen Nederland heeft. Ook wetenschappelijk onderzoek is daarbij niet veilig.